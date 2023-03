Sadu noori läks Ugalas tantsima

Peakorraldaja, Eesti tantsuagentuuri juht Raido Bergstein ütles, et osaleda võivad kõik, kes soovi avaldavad. ««Koolitantsul» pole žanri- ega stiilimääratlusi, peamine, et tantsijad esitavad omanäolist originaalloomingut. Ootame nende soovi end tantsu kaudu väljendada,» lausus ta.

Osalejate vanusevahemik on suur: tulla võib juba alates neljandast eluaastast ning ülemiseks piiriks on seatud 22 aastat. Ugalas on pühapäeval nii Viljandi- kui Jõgevamaa piirkondlik tantsupäev. Kuigi esinetakse samas kohas, peetakse mõlema maakonna kohta eraldi arvestust.