Paari päeva pärast tõotavad õhusoe ja vihm lume sulama panna

Keskkonnaagentuuri kodulehel seisab, et esmaspäeva ennelõunal on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtu poole sajab Lääne-Eestis lund ja tuiskab ning sadu levib ida poole. Saartel läheb sadu õhtul üle lörtsiks, suureneb jäiteoht. Õhutemperatuur on –3 kuni +2 kraadi.