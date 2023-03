Hulk niite ja karjamaid ootab rentnikke

Uusma märkis, et poollooduslikud kooslused ehk pärandkooslused väärivad taastamist ja järjepidevat hooldamist nii oma kauni ilme kui ka tähelepanuväärse liigirikkuse tõttu. Väga liigirikkad on tema andmeil puisniidud, näiteks on Lääne-Eestis Laelatu puisniidul ühelt ruutmeetrilt kasvamas leitud lausa 76 taimeliiki. Lisaks väljendavad poollooduslikud kooslused eestlaste mitme põlvkonna pikkust elulaadi.

Valikpakkumine tähendab Uusma sõnul seda, et pärandniitude puhul tuleb järgida just konkreetse elupaigatüübi hooldamiseks seatud eritingimusi. „Näiteks kas on lubatud ainult karjatamine või niitmine või mõlemad hooldusliigid. Enamasti on niitmise puhul määratud ka niitmise alustamise tähtaeg,” rääkis ta. „Samuti on määratud kuupäev, millal peab olema ala nõuetekohaselt hooldatud. RMK seirab ka igal aastal pärandniitude hooldamist ja kui kasutusse antud maatükk on hooldamata, on meil võimalik maarendileping erakorraliselt üles öelda.”