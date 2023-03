Olustveres restaureeriti aknaid ja uksi ning ettevõtte juhatuse liige Ürgo Kard ütles, et kogu toodang läks Soome. 2020. aastal oli piir pandeemia tõttu kaheksa kuud kinni ja töötajaid ei olnud võimalik Soome viia, et nad saaksid toodangut maha tõsta ja kohapeal üles panna. Ürgo Kardi kinnitusel oli ettevõte 2019. aastal väga heas seisus, aga 2020. aastal läks kõik allamäge. Ehkki püüti vastu pidada, siis viimaks jooksid asjad nii kiiva, et ettevõtmisega ei olnud võimalik jätkata.