Lumisel ja lumeta naistepäeval on õhutemperatuur Viljandis erinenud 35,5 kraadi

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhtivspetsialist Külli Loodla vaatas arhiiviandmetest 8. märtsi lumeinfot, mis on hõlpsalt kättesaadava 1961. aastast. Sellest ajast saadik on Viljandis ilma lumeta möödunud vaid kümme naistepäeva: need oli aastatel 1961, 1975, 1989, 1992, 1995, 1997, 2014, 2015, 2019 ja 2020. Ühe sentimeetri jagu mõõtis Viljandi ilmajaam sel päeval lund aastail 1972, 1974 ja 1990.