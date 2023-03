Pildid. Riigikogu valimise päev Viljandimaal

Mõisakülas asuva valimiskomisjoni esimees Silvia Kuusk ütles kella poole kuue paiku õhtul, et päev on läinud kenasti ning probleeme pole olnud. Üksteist korda läksid täna valimiskomisjoni liikmed valijate kutsel nende koju, et inimene saaks oma kodus hääle anda.