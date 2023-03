Kevad oma tulekuga ei kiirusta

Meiterni sõnul on esimese kevadkuu algus keskmisest külmem ning temperatuuri aeglast tõusu on praeguse prognoosi põhjal märgata pärast 12. märtsi.

«Kuu esimesel poolel jagub sademeid normipäraselt või veidi enam, aga kevadine norm on väike. Kuu teisel poole sajab pigem vähem ning sagedamini käivad külas kõrgrõhkkonnad,» kõneles ta. «Õhutemperatuuri ööpäevane temperatuuri amplituud on suur: miinus kümnest kraadist öösel viie soojakraadini päeval. Märtsi lõpus loodame soojalainet ja siis võib mõnel päeval termomeetri näit tõusta üle kümne kraadi.»

Meitern lausus, et aprill suurt sooja ilmselt veel ei too ning ilm on muutlik nagu sellele kuule omane. On nii soojemaid päevi kui üksikuid lumesadusid. Esialgu paistab tema sõnul, et kuu esimene pool on pigem külm kui jahe ja teine pool pigem jahe kui soe.