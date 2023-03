Kanakulli kaitseks lisandub Viljandimaale kuus püsielupaika

Nagu vahendab keskkonnaministeerium pressiteates, on nüüd ekspertide hinnangul Eestis kaitse all üle 56 protsendi kanakulli pesapaikadest.

Kanakull on Eestis II kaitsekategooria liik. Püsielupaikade moodustamine on aidanud kaasa selle linnuliigi kaitsele ning võimaldanud kanakulli asurkonnal püsida viimasel ajal stabiilsena.

Uute ja laiendatavate püsielupaikade kogupindala on 1656,23 hektarit, millest 1490,9 hektarit moodustavad sihtkaitsevööndid ja 165,33 hektarit piiranguvöönd. Uutes sihtkaitsevööndites on ekspertiis kindlaks teinud 59 hektari ulatuses vääriselupaiku, mis tähendab, et seal on ohustatud ja haruldaste metsaliikide esinemise tõenäosus suur.