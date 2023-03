Vallo Kirs - seoseid otsiv lavastaja, kohalolu püüdev näitleja

Kümme aastat Eesti ühes väärikamas kutselises teatris töötanud näitleja ja lavastaja Vallo Kirs pole kunagi tahtnud täiskasvanuks saada. Ta püüab elu ja ilma ikka veel värske pilguga, arutab ja analüüsib, miks üks või teine asi on, ja siis naerab, et on.