RAHVARINDE asutamisest saab 13. aprillil 35 aastat. Just sellel kuupäeval 1988. aastal ütles Edgar Savisaar Eesti Televisiooni saates «Mõtleme veel» kuulsa lause: «Minu arvates on praegu ikkagi põhiline küsimus, millest tuleb lähtuda ja mis tuleb üles tõsta – see on Rahvarinde loomise küsimus ...»