Triin Loide: ma isegi ei tea, mida kõike ma metsast ei tea

Hiljuti võis uudistest lugeda, et metsakorraldajad ja Tartu ülikooli geograafid jõudsid nukrale järeldusele: Eestis on metsa tegelikult ligi 100 miljonit tihumeetrit vähem, kui näitab riiklik statistiline metsainventuur (SMI). Või noh, mis seal lugeda, abitult silmadega üle arvudest tiine tekstimassiivi libistada. Libistamine andis tulemuseks enda jaoks tehtud kokkuvõtte, et kui metsainventuur ütleb, et metsade tagavara 2021. aastal oli 464 miljonit tihumeetrit, siis uue analüüsi järgi on see 367 miljonit. See on päris mitme aasta raiemaht, mis õhku haihtus.