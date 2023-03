Juhtkiri ⟩ Kevadine idanemine Holstre-Pollis

Siiski on eduka koostöö eeldus see, et tegijad on asjast huvitatud ning pingutavad ühise eesmärgi nimel. Holstre-Polli spordikeskuse näitel on selge, et kui ühel osalisel pole asja vastu huvi, siis tasubki omanike ringi koondada ning kahasse kraavikaevamisest loobuda. Viljandi valla ja linna ühises omandis olnud keskus lagunes ja vireles aastaid toimetuleku piiril ning Viljandi otsustajatele ei ole selles õieti ka midagi ette heita. Esialgu hoolitsetakse ju ikka oma ninaesise eest, kuigi kahtlemata on Holstre-Polli keskuses sportijate seas suur hulk viljandlasi. Riigi kesine huvi spordikeskust toetada võiks ju panna kulmu kergitama, aga lõppkokkuvõttes pole selliste keskuste ülevalpidamine tema ülesanne ning otsus osalusest loobuda ning keskus vallale ja linnale anda oli mõistlik.