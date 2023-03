Üks probleemseid kohti on Tartu tänava parkla, kus tihti pargitakse auto takso koha peale. See võib aga päädida 20-eurose trahvikviitungiga.

Möödunud aasta maikuust, mil linnavalitsus hakkas Viljandis parkimise järele valvama, on kirjutatud üle kolmesaja trahvi ning see on valesti parkijaid korrale kutsunud. Siiski tuleb valge lipik kojamehe vahel paljudele veel üllatusena.