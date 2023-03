Kohtus kaotanud vald alistub. Hirm paisjärve kadumise ees sunnib maaomaniku nõudmisi ellu viima

Eelmise aasta 19. detsembril langetas Tartu ringkonnakohus otsuse, milles rahuldas Mustlas Oru kinnistul elava Elvine Velli hagi Viljandi valla vastu. Otsuse kohaselt tuleks 15 aastat tagasi rajatud Tarvastu paisjärv tühjaks lasta, sest see on nimetatud kinnistu üsna suurel määral üle ujutanud ning veel suurema osa sellest soiseks muutnud. Viljandi vald on otsuse peale riigikohtule esitanud kassatsioonkaebuse, kui aga riigikohus ringkonnakohtu otsuse lõpuks jõusse jätma peaks, siis oleks vallal 150 päeva aega, et ringkonnakohtu otsus täita ning Tarvastu paisjärv lihtsalt tühjaks lasta. Vald püüab nüüd olukorda enne sellist lõplikku otsust kiiruga lahendada, see võib aga osutuda üsna kulukaks ettevõtmiseks.