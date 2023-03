Seda, et kõigi nelja võistluskavaga ka parimate sekka jõuatakse, ei osanud tantsukooli liikmed muidugi arvata. «Kõik me tahame poodiumile minna, selle jaoks me võistlemas käimegi, aga see ei ole kõige tähtsam eesmärk. Lootsime, et anname endast parima ja jääme oma sooritusega rahule, aga et nii hästi läheb, ei osanud tõesti ette näha,» rääkis Kukumägi.