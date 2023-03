Juhtkiri ⟩ Väikeste asjade suur mõju

Turvalisuse ja turvatundega on lood üldse keerulised. Tapmised ja löömingud mõne ööklubi ukse ees tavalise memme või taadi turvatunnet suurt ei kõiguta. Tapmised on Viljandimaal üldiselt ikkagi nõndanimetatud olmetapmised ja tihti on mängus alkohol, nii et kui sa oma kodus kõvasti viina ei võta ning ööklubis tüli norimas ei käi, pole sul nende juhtumitega mingit pistmist.