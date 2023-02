Linnajuhid jõudsid lasteaedade hoolekogudega kokkuleppele, et suurendada sõimekohtade arvu 14-lt 16-le. Sellest tulenevalt saab linn märtsi alguses tagada viis sõimekohta, jättes järjekorda 22 last. Järjekord on vähenenud ka seetõttu, et kümne lapse vanemad on kohast loobunud.