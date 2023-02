Juba mitmendat korda näen meilikastis kutset võtta osa juturoboti ChatGPT koolitusest, mis annab osalejale ülevaate, kuidas ühismeedia postitusi, meile ja muud sisu luua juturoboti abil, et oma tööaega kokku hoida. Suure analoogkoodi ja -maailma austajana tunnen eos robotiseerumise ees trotsi, aga hea meel on sellepärast, et robot päästab turundaja kohati sisutühjast tööst.