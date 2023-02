Esimene küsimus on see, kuidas neid kohti nii vähe on. Ilmselt on tegu paljude asjaolude õnnetu kokkulangemisega. Lisandunud on ehk mõned Ukraina lapsed, nõuded on aja jooksul rangemaks ja lubatud laste arv rühmas väiksemaks muutunud. Kui aga vaadata seljataha, siis näiteks 2018. aastal sündis maakonnas 459 last ja nendega sai Viljandimaa ometi hakkama. Olid siis majanduslikud olud nii palju paremad, et poolteiseaastasi sõimerühma panna ei soovitud? Mine tea.