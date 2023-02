Viljandi linnapea Madis Timpson on Reformierakonna üleriigilises nimekirjas 45. kohal, aga kinnitas, et tema peab tähtsaks siiski linnapeana jätkamist ja Viljandi juhtimist. Kandideerib ta peamiselt selleks, et valimistel oleks kuulda ka väljaspool Tallinna elavate inimeste hääli. «Ja mida rohkem neid hääli on, seda parem! Riigikogu valimised on eelkõige maailmavaate valimised ja mina kandideerin just sellepärast, et Eesti oleks ka tulevikus avatud ja vaba riik,» rääkis Timpson. «Ma ennustan, et Reformierakond võidab valimised ja loodetavasti saame kõige rohkem hääli ka Järva- ja Viljandimaal.»