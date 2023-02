Südi ja rõõmsameelse olemisega Elerin Tetsmann istub ühel lumisel ja külmal hommikul oma kabinetis. Tema ees on vähemalt viis ekraani. Tetsmann kinnitab, et väljapääsmatuid olukordi poole. Alati tasub abi küsida. Tema poole pöörduti möödunud aastal 1293 korral. Veebikelmused, sotsiaalmeedia konto hõivamised, suhtemured. Teada anti liiklusrikkumistest, lähisuhtevägivallast ja kiusamisest. Käesoleva aasta esimesed kuud näitasid, et pöördumiste arv kasvab järjest. Ka veebipolitseinik ise on saanud väljapressimiskirju ning talle on saadetud alastifotosid.