Õnneks jõuti apsakale kiiresti jälile, aga vahetult enne valimisi võiksid kõik süsteemid olla ju kümme korda üle kontrollitud, uuendatud ja täiesti töökorras. Seda enam et e-hääletamine on nagunii paljude silmis natuke kahtlane. Sellised eksitused ainult suurendavad kahtlusi ning on vesi vandenõuteoreetikute veskile. Valimised on aga suur demokraatia proovikivi ja usalduse küsimus. Piisab ühest apsust ja sellesse usaldusse lüüakse järgmine mõra. Loodetavasti ollakse edaspidi tähelepanelikumad.