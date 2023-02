Nädala meeldetuletus ⟩ Minge kindlasti valima

Riigikogu valimisteks on jäetud terve nädal ning pole ühtegi vabandust miks mitte see liigutus ära teha.

Et kohe-kohe algab valimisnädal, tuleb kasutada võimalust veel kord kõigile südamele panna: ärge jätke oma häält andmata! Tänapäeval on see tehtud nii lihtsaks ja mugavaks, et ega vist enam lihtsamaks teha annakski. Valida saab nii oma kodus võileiba mugides kui ka arvukates jaoskondades ning see võtab aega ainult mõne minuti. Ja mida varem sellele mõelda, seda lihtsam on neid minuteid ees ootavasse nädalasse planeerida.