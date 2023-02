Viljandi linnapea Madis Timpson: Viljandi on maagiline linn ning täpselt sellist nägu, nagu on siin elavad inimesed ja nende teod

Tihti me ei mõtle selle peale, et mis asi see vabadus on ja mis on selle hind. See on kindlasti paljudele alati tundunud justkui midagi iseenesestmõistetavat. Ma usun aga, et viimase aasta jooksul on igaüks meist tundnud, et vabadusel on sel aastal teine maik ja väärtus, sest täna, täpselt aasta tagasi, algas sõda Ukrainas.