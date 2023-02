REPORTAAŽ ⟩ Üks valimisdebatt, seitse esinumbrit, palju küsimusi ja veidi tüli

Ait on üsna inimtühi. Esimesena on saabunud Jaak Madison, kes on leidnud seina ääres istuva Järva Teataja peatoimetaja Tiit Reinbergi ning vestab temaga mõnusasti ilmast, rongiliiklusest, meediast, ühismeediast, artiklite loetavusest ning lugejate viitsimatusest süveneda sisulistesse teemadesse. Puudu on veel Parempoolsete esinumber Priit Põllumäe, Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, sotside esimees Lauri Läänemets, Eesti 200 esinumber Ando Kiviberg, Reformierakonna esinumber Jürgen Ligi ja Keskerakonna esinumber Jaak Aab. Aga nad on kõik tulemas.