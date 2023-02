Nüüd on sellest möödas aasta ja leiame ennast vastuolulises olukorras. Ühekorraga on põhjust väga paljude asjade üle rõõmu tunda ning samas ka väga palju, mille üle kurvastada ja muremõtteid mõlgutada. Venemaa esialgsed plaanid, et Kiiev alistub kiiresti ning «sõjaline erioperatsioon» läheb mängleva kergusega, luhtusid. Väljaspool Venemaad on üsna vähe inimesi, vähemalt südametunnistuse, empaatiavõime ning ajudega inimesi, kellel selle üle hea meel poleks. Ukrainlaste armastus oma kodumaa vastu ning raugematu jaks selle eest võidelda on viimasel aastal liigutanud ja innustanud paljusid.