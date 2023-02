Eile Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskõile külla läinud USA president Joe Biden aitas maailma meedia tähelepanu uuesti sõjale juhtida ning Ukrainale kulub see marjaks ära. Päriselt ehk ei unusta keegi, et sisuliselt meie kõrval üritab Venemaa suveräänset Ukrainat vallutada, aga aja jooksul inimeste tähelepanu paratamatult hajub ning tähelepanu vajavad ka muud asjad. Inflatsioon. Valimised. Siiski ei tohi Ukraina sõda kui täiesti ilmset ohtu nii Eesti kui terve Euroopa ja maailma julgeolekule unustada. Ukraina vajab abi ja tuge nii otseses kui kaudses tähenduses, abisaadetised nii sõjaväele kui elanikele ei tohi lakata. Selleks on vaja, et tähelepanu mujale ei liiguks.