Nädala tuututus ⟩ Esimese sireeni esimene laul

Viljandi oli esimene Eesti linn, kus sel nädalal kõlas ohuteavitussireeni kume undamine. See oli küll õige vaikne ning kestis tunduvalt lühemat aega, kui me siin Sakalas olime arvanud, aga sellegipoolest oli tegu tubli algatusega. Kas just siseminister isiklikult oleks pidanud selle paari hetke pärast Viljandisse sõitma, on iseasi, aga no valimiste ajal oleks ka naljakas olnud, kui ta oleks tulemata jätnud.