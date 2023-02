Nädala arendus ⟩ Netikaabel hüljatud garaažidesse

Aastakümneid tagasi ehitatud ning suuresti tühjana seisev garaažikompleks Soe lasteaia väravas on mitu aastat andnud kohapeal jututeemat, et mõistlik oleks see lammutada ja rajada selle asemele midagi vajalikku, näiteks parkla. Riigi tugiteenuste keskus leidis aga, et just see on perspektiivikas koht, kuhu investeerida 45 000 eurot riigi raha ning kuhu tasuks vedada netikaabel. Arendajal on oma sõnutsi plaan olemas, nii et ehk sellest sünnib tulu. Miks nad aga just niimoodi otsustasid, ei osanud ükski kolmest asjasse segatud riigiasutusest meile öelda. Selgus, et toetust jagatakse sisuliselt Exceli tabeli abil ja mingeid selgitusi ei nõuta.