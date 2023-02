Viljandimaa vanim naine lahkus 102-aastaselt

See ülesvõte pärineb Salme Loopre sajandalt sünnipäevalt, kus ta teatas, et ei ole end kunagi purju joonud. "Tervisenapsust ma ära ei ütle, aga tark inimene oskab alati piiri pidada," sõnas ta.

10. veebruaril lahkus 102 aasta vanusena Abja-Paluojal elanud Salme Loopre, kes rahvastikuregistri järgi oli Viljandimaa vanim elanik. Praegu elab Viljandimaal kolm 101-aastast inimest. Kaks neist on naised ning nemad on sündinud 1921. aasta 23. augustil ja 10. oktoobril. Vanim mees on sündinud sama aasta 21. oktoobril.