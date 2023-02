Meil on vaja tarku otsuseid …

On lausa uskumatu, kui reljeefselt üritavad Põhja-Sakala vallajuhid kivisse raiuda vana head Sürgavere vanasõna «Tahtsime parimat, aga välja kukkus nagu ikka». Totaalse finantskobarkäkiga koos on valmis treitud ka ületamatu kommunikatsiooni kobarkäkk.

Esiteks on avalikustatud asutusesisene, sisulisi vigu täis ettepanekutega töödokument sel moel, et vallakodanikud mõistavad neid ettepanekuid kui juba vastuvõetud otsuseid. Head vallajuhid, ­ootaks teilt selget kommunikatsiooni, sest need on ju alles ettepanekud, mida hakatakse arutama.