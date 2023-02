Ainus, mis aitab inimpõlvedel kesta

Mõtlen praegu, miks vanaema ja vanaisa meile nii olulised olid. Ehk sellepärast, et nad olid meie jaoks alati olemas? Kui linnas oli igasuguseid probleeme, näiteks olime haiged ega saanud kooli minna, siis maal käis elu oma rada. Ikka aorannalt eharannale, kui meenutada Vladimir Beekmani luuleridu. Loomi tuli talitada, ahju kütta ja süüa teha – haige olemine ei tulnud isegi jutuks, kohustused olid kõigepealt.

Vahel küll vanaema keris oma pruunide puuvillaste sukkade kummid alla ja määris põlvi mingi asjaga, mis lõhnas jubedalt. See asi oli kampripiiritus. Vanaisal ei olnud kunagi midagi häda, aga ta ka ei rääkinud õieti kunagi. Vanaema vahel ütles, et vanaisa on pahane, sest tema ilusad hobused võeti kolhoosi.