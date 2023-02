Ugala teater võttis vähihaigete laste toetuseks kuldse tooni

Nagu seisab Eesti vähihaigete laste vanemate liidu pressiteates, põhineb tänane päev ühisel veendumusel, et iga vähihaige laps väärib parimat võimalikku meditsiinilist ja psühholoogilist abi, olenemata rahalistest võimalustest, sotsiaalsest klassist, rassist või päritolust.

«See on päev, mil austada kõiki lapsi ja peresid, kes vähihaigusega võitlevad ja selle tagajärgi kogevad,» lausus Eesti vähihaigete laste vanemate liidu tugiisik Luive Merilai. «See on päev, mis tunnistab nende valu ja raskusi, andes neile ruumi läbielamiseks ja ka leinamiseks.»

Eestis haigestub igal aastal pahaloomulisse kasvajasse umbes 55 last ja noorukit, kes alustavad ränkrasket teekonda tervenemise poole.

«Kandes tänasel päeval kuldset linti, näitame, et hoolime, märkame ja julgustame neid väikeseid kangelasi enda ümber ja hindame arstide pingutusi aidata kuldsed lapsed elule,» lausus Merilai. «See on ka südamlik viis tänada neid häid inimesi, ettevõtteid ja vabatahtlikke abistajaid, kes on aastate jooksul vähihaigeid lapsi ja nende peresid toetanud. Kes aitavad hoida usku ning lootust.»