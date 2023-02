Riigi raha toel jõuab Viljandi vallas ainus kiiret internetti toov kaabel tühja garaaži

Küsimusele, miks internetikaabel tuleks garaaži vedada, raha jagav riigiamet vastata ei oska. Arendust korraldava osaühingu Esterna Elekter juht Tarvi Velström aga ei avalda põhjust, miks peaks olema vaja tühja garaaži rajada 45 000 euro suuruse riigitoetuse eest ülikiiret internetiühendust lubav kaabel. Tema sõnul on see ärisaladus, kuidas ta oma tegevusega tulu hakkab lõikama.

Igal juhul on kindel, et garaažiomanikud – ja neid on järele jäänud paar üksikut – ei tea sellest midagi, et kellelgi on plaan hakata kaableid vedama. Ühe garaaži ja ühe kuuri omanik Tõnu Voltein kinnitas, et pole sellest midagi kuulnud ning garaaži pole kindlasti veebiühendust vaja.