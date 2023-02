Lauluväljakul moodustasid inimesed suure südame

JJ-Streeti tantsukooli treener ja südameürituse korraldaja Hanna Mändmaa ütles, et suure südame moodustamise mõte on inimesed kokku tuua, jagada positiivsust ja tekitada uus traditsioon üle Eesti: "Eelmisel aastal tehti südant 15 Eesti linnas, aga tänavu on neid kohti juba pea poole rohkem – sellest võtavad osa 29 paika." Ürituse eestvedaja lisas, et kui eelmisel aastal korraldasid Joel Juhti idee järgi südame moodustamist vaid tantsukooli treenerid, siis tänavu on mitmed Eesti kohad näidanud üles huvi, et tahavad suurima südame tegemisel osaleda.