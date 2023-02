Loomulikult on erakonnad oma programmide elluviimise suhtes lootusrikkad, aga parim valimiskompass on siiski minevik.

Riigikogu valimised on vähem kui kuu aja pärast. Kuigi poliitikasse kiputakse pilklikult suhtuma, määratakse nende valimistega meie kulg ja kurss järgmiseks neljaks aastaks ning jääb üle ainult oletada, kui keerulised need aastad tulevad. Ütlemisest, et ega enam hullemaks minna saa, on enamik inimesi loobunud, sest universum tundub seda võtvat isikliku solvangu või väljakutsena.