Pettuse korraldanud spetsialist ravis vaime

Tervisekassale peab haigla nüüd tagastama mõnisada eurot, sest raha on sõna otseses mõttes välja petetud. Pettuse korraldanud töötaja nime haigla ei avalda, öeldes vaid, et see oli õendustasandi spetsialist, kellel olid oma vastuvõtud ja kes oli haiglas ametis olnud kümmekond aastat.