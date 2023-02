"Jüri on uskumatu mees" ehk Keskerakondlased siunasid Võhmas valitsust, kuid kiitsid teineteist

Endine Võhma linnapea Jaak Aab on Ratasele teejuhiks ning jõuab päevakeskuse juurde veidi enne tema beeži Mercedest. Nii Aab kui Ratas on riietatud erkrohelisse. Aabil on käes piparkoogid ja küpsised. Äsja on tuldud kohtumiselt Viljandi pensionäridega.