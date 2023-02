Kõik Tuleviku maadlejad jõudsid Eesti meistrivõistlustel medalimatšideni

Keskkaalus (74 kg) jõudis Kristjan-Martin Loit välja pronksimatšini. Ta alustas turniiri kaheksa osavõtja hulgas tabeli esimesest poolest. Loosi tahtel tuli kohe vastamisi minna tulevase finalisti, korraldajaklubi esindaja Marek Kütiga. Heitlus edasipääsu nimel oli mõlemale poolele võimalusterohke, kuid Loit jäi ärakasutamisega veidi hätta. Tema kogutud kahele tehnilisele punktile vastas Kütt kümne võrra enamaga. See tähendas matši lõpuks konkurendi tehnilist ülekaalu ja edenemist teise vooru.

Et Kütt jõudis päeva lõpuks finaali, sai Loit lohutusringi kaudu võimaluse maadelda pronksi nimel. See heitlus Kohtla-Järve maadlusklubi esindaja Semen Dereviankoga kulges aga heitlikult. Maadlusaja esimesel poolel oli pilt hea ja seis tasavägine, teisel poolel Loit aga silmanähtavalt väsis ja eksis selle tõttu konkurendist rohkem. Loidi kuuele kogutud tehnilisele punktile vastas Derevianko kümne võrra enamaga, nii et viimase selles kaalukassis jagatud medali napsas tema.