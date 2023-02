Tartu ülikooli kliinikumi lastefond on Viljandi kontserdilt kogunenud summaks kokku arvestanud 3922,53 eurot. See kogunes aidas sularaha ja pangaülekannetega ning Telia ja Elisa telefoninumbrile helistamisest. Esimese puhul oli kõnede arv 36 ja annetussumma 360 ning teisel tõi 14 helistajat lisa 140 euro jagu. Tele2 vahendusel kogutud annetuste kokkuvõtet ei olnud teisipäeva õhtuks veel saabunud, kuid arvestatakse, et see on umbes sada eurot.