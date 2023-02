Auklik õppetoetussüsteem paneb tudengid abieluranda sõudma

Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel oli 2022. aasta kevadsemestril abielus 233 alla 24-aastast vajaduspõhist õppetoetust saanud üliõpilast. Ministeeriumi kõrghariduse valdkonna juhi Kristi Raudmäe sõnul ei ole põhjust eeldada, et need abielud on fiktiivsed ja vaid õppetoetuse saamiseks sõlmitud.

«Aastate jooksul on ministeerium meedia kaudu teadlikuks saanud vaid üksikutest juhtumitest, kus üliõpilased on vajaduspõhise õppetoetuse saamise eesmärgil abielu sõlminud,» ütles ta.

Fiktiivabielu all mõistetakse tavaliselt neid juhtumeid, kus kolmanda riigi kodanik sõlmib abielu elamisloa hankimiseks. Selline tegu on õigusvastane ja seadusega karistatav.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna nõunik Ulvi Klaar ütles vastuseks küsimusele, kas õppetoetuse saamise nimel abiellumine on seadusega vastuolus, et kui see on abielu ainus eesmärk, saab abielu kehtetuks tunnistada. «Ent abielu sõlmimise menetlus ei näe ette, et perekonnaseisuametnik teeb suurt uurimistööd selle väljaselgitamiseks. Lähtutakse ikkagi poolte tahteavaldusest,» lisas ta.