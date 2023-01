Nagu veendus siinkirjutaja läinud neljapäeval Viljandis Ingeri hosteli teisel korrusel asetleidnud proovis, on just nali selle suurepäraselt kõlava koosluse läbiv motiiv: üks humoorikas ütlemine ajas teist taga ning elavaloomulise juhendaja Valli Pange sõnasabast hakkas tihtilugu kinni Mati Kabanen, kes poetas justkui varrukast anekdoote, nii et ruum rõkkas meeste naerukõminast.