Juht sõitis libedalt teelt välja

Päästeameti pressiesindaja Marek Kiik ütles, et päästjad toestasid külili pidama jäänud sõiduki, lõikasid klaasi eest ära ja aitasid juhi välja.

Politsei pressiesindaja Ragne Keisk ütles, et Nissan Juke'is üksi viibinud juhi, 40-aastase naise vaatasid meedikud kohapeal üle ja vigastusi tal ei leitud. Politsei tuvastas, et juht oli kaine ja tal on juhiluba olemas.