See, et Põhja-Sakala valla lasteaedades sai pikalt väldanud ruumipuudus leevendust, on igati teretulnud uudis. Samas on see hea meeldetuletus, et suured ja ulatuslikud kärpeplaanid ning vajadus kulusid kokku hoida ei tohi samal ajal tähendada seda, et elu võiks seisma jääda. Mõnikord ongi vaja teha üsna suuri investeeringuid, neist lihtsalt pole pääsu. Tühjast õhust need kohad ju ei tekkinud, ikka ehitustöö tulemusena.