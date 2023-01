Tänavu pürgib Järva- ja Viljandimaalt riigikokku teadaolevalt 67 kandidaati. Keskerakond, Reformierakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Isamaa ja Parempoolsed panevad siin välja üheksa inimest. Eesti 200 nimekirjas on Järva- ja Viljandimaal samuti üheksa inimest ning nende esinumber on Ando Kiviberg. Rohelised saadavad Järva- ja Viljandimaalt valimistulle kolm kandidaati ning esikohal seisab Piret Räni. Ühendatud Vasakpartei kandidaatide arv pole teada, kuid üleriigiliselt on neid 25. Üksikkandidatuuri on esitanud Andres Laiapea.