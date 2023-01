Soomaal võib suurvesi, mida tuntakse ka viienda aastaaja nime all, tulla igal ajal, kõige sagedamini käib see aga märtsis. Jaanuarikuine tulv on võrdlemisi ebatavaline. Ajaloost on teada, et 1949. aasta märtsiküüditamise ajal oli samuti üleujutus ja nii mõnigi pere jäi Siberisse viimata tänu sellele, et vesi oli ees ja küüditajad ei pääsenud nende juurde.