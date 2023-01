Viljandi maadluskeskuse avamine tühjendas Tääksi õpilaskodu

Suure-Jaani gümnaasiumi direktor Evald Sepp ütles, et kuna vabamaadlejatel on nüüd Viljandis head võimalused, jõuab neid Suure-Jaani vähem ning on kadunud ära õpilaskodus elada soovijad. Mullu oli Tääksi õpilaskodus üks õppur, tänavu ei ole neid ühtki.