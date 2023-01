Ilmselt see ongi see Viljandimaa, millele meile meeldib mõelda ning mida ka teistele kiita. Märgatakse, aidatakse, hoitakse. Tullakse nõu ja jõuga appi. Tehakse head. Seda Viljandimaad oleme ju ka Ukraina sõja ja põgenikega seoses korduvalt näinud ning rõõmu tundnud, et hoolimata rasketest aegadest on inimestel südames piisavalt ruumi, et oma ehk viimasest leivaviilust tükk abivajajale murda.