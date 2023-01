Küsimus pole ainult pildis. Selles juhtumis on palju ohkama panevat. Näiteks see, et Venemaa koondise peatreeneri, Putini toetaja ja tema tegude heakskiitja ning riigi nomenklatuuri kuuluva mehega üldse ühise laua taha istuti. Sellest koosistumisest piltide sotsiaalmeediasse postitamine annab asjale aga eriti kehva värvingu – on see ju selge seisukohavõtt ja meelsuse väljendamine. Tegime. Istusime. Ja mis siis?