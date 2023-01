Juhtkiri ⟩ Suured lootused

Haigla ehituse ja sisustamise praeguseks vähemalt kahekordistunud hind paneb esmalt õhku ahmima ning on hea meeldetuletus sellest, kuidas maailm meie ümber on muutunud. Samas on selge, et tegu on möödapääsmatu kulutusega ning kui mujalt annab kokku hoida, siis sellise objekti pealt mitte. Viljandil ja Viljandimaal on uut haiglat vaja.